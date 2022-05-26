عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تركيا تؤكد على مطالبها الأمنية لانضمام فنلندا والسويد للناتو

الخميس 26 مايو 2022

الخليج 365

بعد محادثات مع مسؤولين سويديين وفنلنديين، أصر مسؤول تركي بارز على أن تركيا لن توافق على انضمام دولتي الشمال إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما لم يتم اتخاذ خطوات محددة لمعالجة اعتراضات أنقرة.



وقال إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، بعد محادثات الأربعاء في أنقرة التي استمرت نحو خمس ساعات: "أوضحنا أنه إذا لم تقابل مخاوف تركيا الأمنية بخطوات ملموسة في إطار زمني معين، فلن تتقدم العملية".

وذكرت تركيا أنها تعارض عضوية الدولتين في الناتو بزعم دعمهما لحزب العمال الكردستاني وكيانات أخرى تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية.

وأضاف قالين أن اقتراح تركيا للدولتين برفع قيود تصدير الأسلحة قوبل "بموقف إيجابي" من جانب الوفدين السويدي والفنلندي.

واشار إلى أن المحادثات ستستمر بمجرد استجابة حكومتي الشمال لمطالب تركيا.

واعلن قالين أن تركيا تتوقع أيضا تسليم 28 مشتبها.