عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الأمن يطالب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

الخميس 26 مايو 2022

الخليج 365

دعا أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء، إلى الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية.



ومن شأن تشكيل حكومة أن يسمح بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحسب الإعلان الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع وصاغته فرنسا.

كما يؤكد النص الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير وبالمساواة للمرأة بما في ذلك في الحكومة الجديدة.

كما ذكر مجلس الأمن بضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل ونزيه ومعمق وشفاف في انفجار الرابع من أغسطس/آب 2020 في بيروت وهو أمر ضروري لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة.

والإثنين الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه ينتظر بفارغ الصبر التشكيل السريع لحكومة شاملة.

وخسر حزب الله النافذ الموالي لإيران الأغلبية البرلمانية بعد الانتخابات التشريعية في 15 مايو/أيار، بعد أن صوت اللبنانيين ضد كل من ساهم في إفقار وشلل البلاد في الانتخابات التشريعية.

وعلى البرلمان الجديد اختيار رئيسه قريباً، وهو المنصب الذي يشغله نبيه بري زعيم حركة أمل الشيعية حليفة حزب الله منذ 1992.