مجزرة المدرسة تواصل سلسلة إطلاق النار الجماعي في تكساس

تصدرت ولاية تكساس الأمريكية قائمة الاستهدافات النارية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 85 شخصًا - في السنوات الخمس الماضية.

ووقعت بها أيضا واحدة من أكثر عمليات إطلاق النار الجماعية دموية، وهي لم تكن الأولى حيث استهدفت عمليات إطلاق النار السابقة عددا من المصلين، والمتسوقين في وول مارت، والطلاب في حرم المدرسة الثانوية والسائقين على طريق سريع. وكان من بين أحدث الضحايا 19 طفلا ومعلمون في بلدة أوفالدي الصغيرة غربي سان أنطونيو، حيث فتح مسلح النار أول أمس داخل مدرسة ابتدائية.

و نظرًا لأن الرعب يغرق الولايات المتحدة في نقاش آخر حول عنف السلاح، فقد أظهرت تكساس وحكومة الولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون أنه لا يوجد مشروع يقيد الوصول إلى الأسلحة.

قوانين الأسلحة

من غير المرجح أن يتبنى المشرعون أي قيود جديدة مهمة على الأسلحة، وفي العام الماضي، تم تخفيف قوانين الأسلحة بعد أن قتل مسلح في متجر وول مارت في إل باسو 23 شخصًا في هجوم عنصري عام 2019 استهدف الإسبان.

قال السناتور رولان جوتيريز، وهو ديمقراطي في منطقته تضم أوفالدي: «لا يمكنني أن ألتف حول الأمر». «إنه أمر مزعج بالنسبة لي أننا لم نتمكن من فعل الكثير بخلاف توفير وصول أكبر إلى هذه الأسلحة العسكرية لأي شخص يريدها.»

وعرف حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت المسلح على أنه سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عاما. وقتل المسلح على يد السلطات.

عرقلة القوانين

تعكس الدورة في تكساس - إطلاق نار جماعي يتبعه القليل من القيود الجديدة على الأسلحة - جهود الحزب الجمهوري لعرقلة قوانين أكثر صرامة في الكونجرس والغضب المؤكد من الديمقراطيين وأنصار مراقبة الأسلحة الأكثر صرامة.

وجدد الرئيس جو بايدن بغضب دفعة جديدة بعد مأساة أوفالدي، في خطاب من البيت الأبيض «متى سنقف في وجه ردهة السلاح؟».

ووقع إطلاق النار في تكساس قبل أيام من تعيين جمعية البندقية الوطنية لعقد اجتماعها السنوي في هيوستن، حيث من المقرر أن يتحدث أبوت وزعماء جمهوريون آخرون.

حتى في الوقت الذي يتمتع فيه حزب بايدن بسيطرة ضئيلة على الكونجرس، تعثرت مشاريع قوانين عنف السلاح، في مواجهة معارضة الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

مرتكب المجزرة: