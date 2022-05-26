مصر تؤكد خلوها من جدري القردة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 01:21 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة المصري، عدم وجود حالات جدري القرود في مصر، حتى الآن.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة “صدى البلد”، الأربعاء، أن الفيروس ليس جديدا لكنه معروف منذ 1952، مؤكدا أن جدري القرود لا يعتبر وباء مثل كورونا وصعب الانتشار.

وتابع: “تم اكتشاف 250 حالة في أكثر من 16 دولة خارج أفريقيا”.

وأشار إلى أن جدري القرود يشبه مرض الجدري البشري الذي ظل موجودًا حتى عام 1980 مع توافر اللقاح الذي يعطي مناعة أكثر من 85% لجدري القرود.

وطمأن عبدالغفار المواطنين، بأن جدري القرود ليس له القدرة على التحور مثل فيروس كورونا

أعراض المرض

وأردف أن من أعراض الإصابة بمرض جدري القرود، ظهور طفح جلدي وبثور وخروج سائل الذي يعتبر معديا.

ولفت إلى أن المصاب يشعر بارتفاع درجة حرارته بشكل كبير ثم يظهر بعد أيام طفح جلدي.

جهود وزارة الصحة

وكشف القائم بأعمال وزير الصحة، أنه من منذ ظهور الحالات في العالم تم مخاطبة الجهات الصحية، توصيف المرض، فضلًا عن مخاطبة شركات الأدوية المصرية للحصول على المادة الخام من الدواء والتوصل إلى دواء لجدري القرود.

وأكمل أن مصر تسعى إلى توفير لإنتاج مصل دوائي أو لقاح ضد جدري القرود.

ونوه بأن أسهم شركات الأدوية التي أعلنت سعيها لإنتاج دواء معالج لجدري القرود، أسهمها ارتفعت إلى 80% في البورصة.

وتابع أن دورة حياة جدري القرود من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن المرض ليس موجودا في القرود فقط ولكن القوارض، ويصيب الكبد والغدد اللمفاوية.