إسرائيل تعلن إلغاء قرار السماح لليهود بأداء طقوسهم في المسجد الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 01:21 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ، مساء اليوم الأربعاء، إلغاء قرار السماح لليهود بأداء طقوسهم في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن “المحكمة المركزية ألغت قرار محكمة الصلح في القدس بشأن دعوى المستوطنين الثلاثة الذين رددوا عبارات تلمودية في باحات الأقصى وقبلت المحكمة استئناف الشرطة، وقضت بأن إبعاد المستوطنين الثلاثة من البلدة القديمة سيظل ساري المفعول لمدة 15 يومًا”.

وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، الأحد الماضي، حكما أوليا بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بصوت عال، والقيام بما يشبه الركوع خلال اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، وقد نددت الرئاسة الفلسطينية والخارجية الأردنية بالقرار، ووصفته الخارجية الفلسطينية بأنه إعلان للحرب الدينية.

ونص قرار المحكمة الإسرائيلية يقول إن صلاة المستوطنين بصوت عال والانحناء على الأرض داخل المسجد الأقصى “أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مخلا بالسلم المدني”.

وقد صدر قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بناء على استئناف قدمه محامون ضد اعتقال 3 مستوطنين أدوا صلوات بصوت عال، وانحنوا على الأرض أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي، وذلك خلافا لتعليمات الشرطة الإسرائيلية.

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، رفع حالة التأهب في القدس ومدن الداخل المحتل ، استعداداً لـ”مسيرة الأعلام” الاستفزازية ، المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في القدس المحتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت مساء اليوم الأربعاء ” أمر المفتش العام للشرطة الاسرائيلية برفع حالة التأهب في القدس ومدن الداخل “مثل عكا واللد والرملة” على خلفية مسيرة الأعلام يوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة “تخشى الشرطة من اندلاع توترات ومواجهات، لذلك تم رفع مستوى التأهب إلى مستوى أقل بدرجة واحدة من “أعلى مستوى للتأهب”.

وأضافت “أمر مفتش الشرطة أيضا بإلغاء الإجازات والحضور الكامل لجميع عناصر الشرطة في القدس ومدن الداخل يوم الأحد.