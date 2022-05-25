شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يأمر بإنهاء سفر الروس إلى بلاده بدون تأشيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بإنهاء سفر الروس إلى بلاده بدون تأشيرة دخول مشيرا إلى ضرورة تشديد الأمن على الحدود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي الوقت الحالي يُسمح للروس بزيارة أوكرانيا المجاورة بدون تأشيرات. وقال زيلينسكي، في منشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة، إنه أيد التماسا قدمه مواطن طلب فيه إنهاء هذا الأمر.

وأضاف "على خلفية العدوان الروسي الشامل فإن القضية المثارة هي قضية مهمة وحيوية. أؤيد الحاجة لتشديد القيود على دخول المواطنين الروس".

وأشار زيلينسكي إلى أنه أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء دنيس سميهال يطلب فيها تنفيذ هذا الأمر. ولم يقدم تفاصيل.