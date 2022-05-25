المرشد الإيراني يعترف بغياب التنسيق بين السلطات الثلاث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

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اعترف المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بوجود مشكلة في إدارة البلاد تتمثل بغياب التنسيق بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).



وقال خامنئي خلال اجتماعه مع أعضاء البرلمان الإيراني مع إعادة انتخاب محمد قاليباف رئيساً للعام الثالث إن ”من المشاكل التي تمر بها البلاد عدم التنسيق خصوصا بين مسؤولي السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية والقضائية) والهيئات التابعة لتلك السلطات الثلاثة“.

وأضاف خامنئي وفق ما نقل عنه موقعه الرسمي أنه ”في بعض الأحيان يكون المسؤولون أصدقاء ويجلسون معًا ويتفقون، لكن لا يُنفذ ما تم الاتفاق عليه بسبب المشاكل الموجودة في بقية أجسام هذه السلطات، وهذا بدوره يخلق مشاكل في إدارة البلاد“.