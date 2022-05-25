سورينام تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات

أعلنت جمهورية سورينام الأربعاء، افتتاح قنصلية في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“، إذ جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب محادثات جرت في العاصمة المغربية الرباط، بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره من سورينام ألبرت رامدين.



وعبر رامدين، عن ”دعم بلاده الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب“، معلنا عن ”اعتراف جمهورية سورينام بسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء المتنازع عليها“.

وجمهورية سورينام، دولة تقع في شمال أمريكا الجنوبية، وهي أصغر دولة ذات سيادة من حيث المساحة وعدد السكان في أمريكا الجنوبية.