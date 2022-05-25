بدعم "العربية المشتركة".. إسقاط قانون منع إعادة جثث منفذي العمليات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

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أسقط الائتلاف الحكومي في إسرائيل، اليوم الأبعاء، مشروع قانون قدمته المعارضة الإسرائيلية يهدف لمنع السلطات المختصة من إعادة جثث منفذ العمليات المسلحة من الفلسطينيين، وذلك وفق ما أوردت القناة “ 14″ العبرية.



وقالت القناة العبرية، إنه وبدعم من القائمة العربية المشتركة تمكن الائتلاف الحكومي من إسقاط مشروع القانون الذي يهدف لمنع إعادة جثث منفذ العمليات لأسرهم، مشيرة إلى أنه قدم من قبل زعيم حزب ”الصهيونية الدينية“، بتسلئيل سموتريتش.

وأضافت القناة العبرية: ”صوّت ضد مشروع القانون 62 عضو كنيست بينهم أعضاء من المشتركة، فيما صوت لصالحه 50 عضو كنيست“.

ووفقا لمشروع القانون، فإن ”جثة منفذ العملية تعتبر جزءا من عمله المسلح ولا يجب أن تعاد إلى أسرته، وأنه يتوجب على السلطات الإسرائيلية دفنها في المقابر المخصصة لهم“.

وحسب ما أوردته القناة العبرية، فإن مشروع القانون يسمح لرئيس الوزراء بأن يأمر بإعادة جثة منفذ العملية لأسرته لأسباب خاصة، مثل حالات تبادل الجنود.

وتنص المذكرة التفسيرية للقانون أيضا على أن إعادة الجثث ورحلات الجنازات اللاحقة أصبحت حملة تحريض على الإرهاب، على غرار الصور الصعبة التي نشرت من جنازات الإرهابيين في الأشهر الأخيرة