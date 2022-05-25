رغم التحذيرات الأمريكية.. تركيا ترفض التراجع عن هجوم جديد في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

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تنوي تركيا شن عملية ضد الأكراد في شمال سوريا، في فصل جديد في نزاع يتكرر منذ أربعة عقود، في خضم نقاش حول انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.



وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه يستعد لشن هجوم جديد في شمال سوريا سيتم ”دراسة تفاصيله غدا الخميس خلال اجتماع مجلس الأمن القومي“ الذي يشارك فيه مسؤولون عسكريون ومسؤولون عن أجهزة الاستخبارات.

في الأثناء، أرسلت ستوكهولم وهلسنكي دبلوماسيين إلى أنقرة، اليوم الأربعاء، لرفع اعتراضات تركيا كعضو في الحلف لانضمامهما وتتعلق باستقبال البلدين للأكراد في المنفى.