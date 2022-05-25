سوريا: أي توغل تركي في أراضينا يرقى إلى مستوى "جرائم الحرب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

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قالت وزارة الخارجية السورية اليوم الأربعاء، إنها ستعتبر أي توغل عسكري تركي في أراضيها ”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية“.



كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم الإثنين، إن أنقرة ستنشئ قريبا مناطق آمنة على بعد 30 كيلومترا خارج حدودها الجنوبية لمكافحة ما وصفه ”بالتهديدات الإرهابية“، في إشارة على الأرجح إلى الجماعات المسلحة الكردية في شمال سوريا.

ونفذت أنقرة بالفعل ثلاث عمليات توغل في شمال سوريا منذ عام 2016، استهدفت بشكل أساسي وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة.