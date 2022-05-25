عاجل.. قتلى وجرحى في تفجير ثلاث حافلات صغيرة في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

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قال متحدث باسم حاكم إقليمي إن ثلاثة انفجارات دمرت سيارات ركاب في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، فيما أكدت السلطات وقوع انفجار آخر في العاصمة الأفغانية.



وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم قائد إقليم بلخ لرويترز إن الانفجارات في الإقليم الشمالي أسفرت أيضا عن إصابة 15 شخصا.

وأفاد متحدث باسم قائد العاصمة كابول بأن انفجارا آخر وقع في مسجد بالمدينة مساء الأربعاء، مضيفا أن شخصين على الأقل أصيبا.