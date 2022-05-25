شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حددت المادة 43 من قانون المرور شروط ممارسة مهنة معلمى القيادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 43 من قانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر فى 27 ديسمبر عام 2021، عدم جواز ممارسة مهنة معلم قيادة إلا بعد الحصول على ترخيص، وجاء نص المادة كالتالى:

مادة (43): لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.

ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريًا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.