الكونغرس يتوقع انكماشا لعجز الميزانية الأمريكية للعام المالي 2022

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ دقيقتين

قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء إن العجز في الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة للعام المالي 2022 سينكمش إلى 1.036 تريليون دولار من 2.775 تريليون دولار في العام المالي 2021، بدعم من قفزة في إيرادات الضرائب ناتجة عن تعاف اقتصادي قوي من جائحة كوفيد-19 .

وقال أيضا في أحدث توقعاته بشأن الاقتصاد والميزانية، إن العجز في العام المالي 2022 من المنتظر أن يكون أقل بمقدار 118 مليار دولار عن تقديراته التي أصدرها في يوليو تموز الماضي.

وينتهي العام المالي 2022 في 30 سبتمبر أيلول.

وتوقع مكتب الميزانية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة سينمو بنسبة 3.1 بالمئة في العام الميلادي 2022 مقارنة مع نمو 5.5 بالمئة في 2021، وأن يبلغ 2.2 بالمئة في 2023 و1.5 بالمئة في 2024 .

وتكهن بأن تضخم أسعار المستهلكين الأمريكيين سيبلغ 6.1 بالمئة للعام 2022 و3.1 بالمئة للعام 2023 و2.4 بالمئة للعام 2024 .

وهبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل نيسان، إذ شكل ارتفاع فوائد القروض العقارية والأسعار ضغطا على المشترين للمرة الأولى وأولئك الذين يبحثون عن فرص للشراء في سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 16.6 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 591 ألف وحدة الشهر الماضي. وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر مارس آذار بالخفض إلى 709 آلاف وحدة من القراءة السابقة البالغة 763 ألفا.