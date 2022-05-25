أرامكو تبدي اهتماما بشراء الوحدة التجارية لفالفولين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبدي عملاق النفط السعودي أرامكو اهتماما بشراء وحدة المنتجات العالمية لشركة فالفولين لصناعة زيوت السيارات وزيوت التشحيم، وفق ما قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأربعاء.

وقررت فالفولين، التي بلغت قيمتها 5.4 مليار دولار بسعر الإغلاق في جلسة الثلاثاء، العام الماضي فصل خدماتها للتجزئة عن قسم المنتجات العالمية في أعقاب مراجعة استراتيجية.

وشكلت إيرادات وحدة المنتجات العالمية لفالفولين حوالي 59 بالمئة من مجمل مبيعاتها في 2021 .

وقالت الشركة إنها لم تتخذ قرارا بينما تواصل العمل في عملية الفصل. ولم ترد أرامكو على الفور على طلب للتعقيب.

وقفزت أسهم فالفولين، التي خسرت 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، بما يصل إلى 17 بالمئة بعد أن أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أولا أنها فاتحت الشركة، التي مقرها ليكسينجتون بولاية كنتاكي، بشأن عرض استحواذ.

وفالفولين هي أكبر موًرد في العالم لسوائل البطاريات إلى مصنعي السيارات الكهربائية وتصنًع أيضا زيوت محركات السيارات وزيوت التشحيم للاستخدام في المركبات التجارية والمعدات الصناعية.

وقال تقرير وول ستريت جورنال إن المحادثات في مرحلة أولية ولا يوجد أي ضمان بأن الجانبين سيتوصلان لاتفاقية.