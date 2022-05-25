خطوة أميركية أوروبية جديدة لمحاسبة روسيا على فظائعها في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 49 دقيقة

في إطار الجهود الأمريكية الأوروبية لملاحقة روسيا على جرائمها في أوكرانيا، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة، أنشأت إلى جانب الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، المجموعة الاستشارية للجرائم الفظيعة .

وأكد بلينكن في بيان، أن هذه المبادرة المشتركة، ستدعم بشكل مباشر جهود وحدات جرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام الأوكراني لتوثيق وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والفظائع الأخرى المرتكبة في أوكرانيا بهدف إجراء محاكمات جنائية.

وشدد على أن وزارة الخارجية الأميركية ستواصل العمل بشكل وثيق مع وزارة العدل والشركاء الآخرين لدعم السعي لتحقيق العدالة والمساءلة.

بلينكن أشار كذلك، إلى الأدلة على الفظائع التي ارتكبها أفراد القوات الروسية في أوكرانيا في تزايد مستمر، حيث اتخذ هذا العنف في البداية شكل قصف وضربات صاروخية ومدفعية أصابت المدن والبلدات المكتظة بالسكان مما تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.

وأضاف “في وقت لاحق وعندما تمكن الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمسؤولون الأوكرانيون من الوصول إلى المناطق بعد انسحاب القوات الروسية رأينا تقارير عن أعمال عنف مختلفة وتقارير موثوقة عن إطلاق نار من الخلف لمدنيين عزل وقتل أفراد بأسلوب الإعدام وأيديهم مقيدة وظهور آثار التعذيب على الجثث وروايات مروعة عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. وفي الآونة الأخيرة ظهرت تقارير موثوقة عن أطفال أوكرانيين نُقلوا قسراً إلى خارج البلاد”.

وأوضح الوزير بلينكن أن المجموعة الاستشارية للجرائم الفظيعة ستقدم المشورة الاستراتيجية والمساعدة التشغيلية لوحدات جرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام الأوكراني. كما أنها ستقدم تمويلًا لعمل فريق متعدد الجنسيات من المدعين الدوليين وخبراء جرائم الحرب الآخرين المنتشرين في المنطقة.

وستقوم المجموعة أيضاً بتبسيط جهود التنسيق والاتصال لضمان أفضل الممارسات وتجنب ازدواجية الجهود وتشجيع النشر السريع للموارد المالية والموظفين المهرة للاستجابة لاحتياجات مكتب المدعي العام الأوكراني وغيره من وكالات العدالة وإنفاذ القانون والأمن في أوكرانيا.

وختم بلينكن بيانه بالقول “نتطلع إلى العمل مع المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا لتعزيز قضية تحقيق العدالة لشعب أوكرانيا. في الوقت نفسه ستكون وزارة العدل ووكالات إنفاذ القانون الأخرى لدينا يقظة في أداء دورنا لتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب والفظائع الأخرى التي ترتكبها القوات الروسية”.