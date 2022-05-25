شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 أشخاص بتهم غسل أموال مرتبطة بمنجم جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر موقع تايمز لايف الإلكتروني بجنوب أفريقيا نقلا عن المتحدثة باسم مديرية التحقيق سينديسيوي سيبوك، أنه تم القبض على شخصين لهما صلة بعائلة جوبتا ، المتهمة بنهب خزائن الدولة خلال ولاية الرئيس السابق جاكوب زوما ، ونائب مدير عام سابق في إدارة الموارد المعدنية في جنوب أفريقيا بناء على سلسلة من الاتهامات المرتبطة بمنجم اوبتيموم للفحم.

وتم القبض على الشخصين اللذين لهما صلة بعائلة جوبتا ومسؤول حكومي رفيع المستوى سابق بزعم غسل 5ر107مليون راند كانت مخصصة لإعادة تأهيل منجم اوبتيموم للفحم في مبومالانجا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الموقع الإخباري ،ومقره جوهانسبرج، إن من المتوقع أن يواجه الأشخاص الثلاثة اتهامات بالاحتيال وغسل أموال والحنث باليمين في إحدى محاكم جوهانسبرج اليوم الأربعاء.