«مجزرة» تلاميذ تكساس تعيد «لوبي الأسلحة» إلى الواجهة... بايدن: أنا مشمئز وتَعِب

قُتل 19 تلميذاً صغيراً وبالغان اثنان عندما أطلق مراهق يبلغ 18 عاماً النار في مدرسة ابتدائية في تكساس أمس (الثلاثاء) قبل أن تُرديه الشرطة، في مأساة تُغرق الولايات المتحدة مجدداً في كابوس لا تنفكّ تتوالى فصوله، بينما حضّ الرئيس جو بايدن إلى وضع ضوابط لقطاع الأسلحة النارية.

وشدد الرئيس الأميركي الذي بدا عليه التأثر في كلمة رسمية في البيت الأبيض: «حان الوقت لتحويل الألم إلى تحرك». وسأل: «متى، حبّاً بالله، سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟»، وأضاف: «أنا مشمئز وتَعِب» من حوادث إطلاق النار المتكررة في الأوساط المدرسية. وحصدت هذه المأساة الأخيرة حياة لأطفال في العاشرة تقريباً.

وقال حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، في مؤتمر صحافي، إنّ المهاجم «أطلق النار وقتل الضحايا بشكل مروّع ومجنون» في مدرسة ابتدائية في بلدة يوفالدي الواقعة على بُعد 130 كيلومتراً تقريباً غرب سان أنطونيو.

ويُدعى مطلق النار سالفادور راموس وقد قُتل بدوره في الحادثة.

وقال مسؤولون في دائرة الأمن العام في تكساس إن الشرطة أردته، وأضافوا أن بالغين قضيا أيضاً في الهجوم من بينهم مدرس.

وكان مطلق النار يحمل بندقية على الأقل، على ما أوضح السرجنت إريك استرادا، عبر محطة «سي إن إن» التلفزيونية.

ويبدو أن سالفادور راموس الأميركي الجنسية استهدف جدته أولاً التي لم يتضح وضعها الصحي بعد، قبل أن يتوجه إلى المدرسة في سيارة لارتكاب هذه المجزرة، ولم تُعرف بعد دوافع الهجوم الذي يُعدّ واحداً من الأكثر دموية الذي تشهده مدرسة في الولايات المتّحدة منذ سنوات، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع إطلاق النار في مدرسة روب الابتدائية التي تستقبل أطفالاً دون العاشرة في يوفالدي.

ووفق بيانات سلطات تكساس فقد ارتاد المدرسة خلال العام الدراسي 2020 - 2021 أكثر من 500 طفل، 90% منهم تقريباً من أصول أميركية لاتينية.

وأظهرت أشرطة فيديو عُرضت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطفالاً يتم إجلاؤهم على عجل وهم يركضون ضمن مجموعات صغيرة إلى حافلات مدرسية صفراء أمام المدرسة.