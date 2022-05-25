شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على موازنات مديريات الطرق والكبارى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص مديريات الطرق بالمحافظات وتشمل 27 مديرية.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من 5 نواب من أعضاء اللجنة لحصر جميع المشاكل التى تواجه مديريات الطرق على مستوى الجمهورية والاقتراحات والتوصيات التى عرضت خلال الاجتماع، وإعداد مذكرة لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لإحالتها إلى المهندس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن وضع حلول تمكن مديريات الطرق للقيام بدور فعال للنهوض بالطرق الداخلية بوصفها المعابر الرئيسية التى تربط أهالى إقليم مصر بالمحاور والطرق الجديدة التى تم إنشاؤها، وذلك لكى يشعر المواطن المصرى بحجم الإنجاز الذى تم فى مجال الطرق على مستوى الجمهورية.

وأعلنت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد موافقتها على موازنة مديريات الطرق والكبارى، بعد أن استمعت إلى جميع رؤساء المديريات الطرق بكل المحافظات.