شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية وتعديل قانون صندوق ذوى الهمم و20 اقتراحا برغبة أمام مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث بنظر خلال جلسة الأحد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022.

كما ينظر خلال الجلسة 20 تقرير للجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وتشمل3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة النائبة هند جوزيف والنائب على مهران، بشـأن استكمال أعمال الترميم الخاصـة بقصـر إلكسـان باشـا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط ، ومن النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصروأسوان لخدمة السياحة ومن النائب سامح صلاح الشيمي ، بشأن ترميم وإعادة فتح مبنى سراى الحقانية بالإسكندرية.

وتشمل الجلسة أيضا 6 تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عصام هلال ، بشأن اقتراح امتداد خط مترو الإنفاق بجنوب الجيزة (مركز أبو النمرس قسم الحوامدية ، مركز البدرشين ، مركز العياط ، مركز الصف مركز اطفيح) وإعادة تأهيل ورصف المدخل الشمالي والجنوبي لمحافظة الجيزة بالإضافة الى اقتراح من ثلاثة نواب وهم أحمد خشانة، وحافظ شوشة، النائب سيد عبده، بشأن تطوير سكك حديد السويس وكذلك الاقتراح من النائبين محمود فيصـل القط و محمد يحيي عزمى بشأن إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل ، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من النائب احمد القناوى، بشـأن: استحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى ومن النائب عمرو السعيد فهمى والنائب احمد القناوى، بشان تفعيل قرار تحويل قرية بشبيش إلى مدينة وفصـلها عن مركز المحلة الكبرى.

كما تتضمن تقريرين للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشـأن بحث أسباب حسـاب وصـرف المستحقات المالية للمعلمين على أساس 2014 ومن النائب عمرو السـعيد فهمى ، بشـأن عدم تعيين 36 الف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2019/4/1 وحتى 2019/5/31 .

وتشمل أيضا تقرير ين للجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد السباعي ، بشـأن تنفيذ اسـوارحماية على جانبي المجارى المائية للترع (بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومن النائب زين الاطناوي، بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم بالإضافة الي 7 تقارير للجنة الصحة و السكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب على عبدالرحمن مهران، بشأن تشغيل مسشتفي ابوتيج النموذجي مبادرة دعامة الحياة ومن النائب مؤمن معاذ بشـأن انشـاء مسـتشفي بمحافظة الوادى الجديد ومن النائب أحمد عبد الماجد الأحمر ، بشـأن التضـرر من توقف العمل بمسشتفي الرمد بقنا ومن أکمل نجاتی ، بشأن انشاء مسشتفى عام منطقة المقطم ومن النائب باسم الخواص، بشأن تسلم وزارة الصحة للرسومات الخاصة باستكمال إنشاء المسشتفى المركزى العام بمدينة العبور ومن النائب عمرو السعيد فهمى ، بشأن التضرر من عدم الإسناد والبدء في تنفيذ مشروع مسشتفي بشبيش المركزى.

كما يناقش المجلس خلال جلسته يوم الإثنين القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الأجتماعی ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة2020 ، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمحال من مجلس النواب لإبداء رأى مجلس الشيوخ فيه.