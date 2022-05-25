شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» يمنح الجنسية الروسية للأوكرانيين في منطقتين.. ما هما؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما لتيسير الحصول على الجنسية الروسية للأوكرانيين في منطقتي خيرسون وزابوروجيا المحتلتين.

ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية توزيع جوازات السفر بأنه "غير شرعي" و"انتهاك جسيم للسيادة ووحدة الأراضي" الأوكرانية وللقانون الدولي.

وكان بوتين أمر في 2019 بتبسيط إجراءات الحصول على جوازات سفر روسية للمقيمين في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين الأوكرانيتين.

واعترف الكرملين بالمنطقتين كـ "جمهوريتين شعبيتين"، قبل مدة قصيرة من اندلاع الحرب، فيما استغل مئات الآلاف من الأوكرانيين العرض آنذاك.