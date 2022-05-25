شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البرازيلية تقتل 15 مجرماً من عصابة «كوماندو فيرميلهو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ما لا يقل عن 15شخصا حتفهم في عملية للشرطة في حي فيلا كروزيرو الفقير في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، بحسب ما ذكره موقع جي 1نيوز الإخباري.

وقال الموقع إن مجرمين أثنين مشتبه بهما توفيا في المستشفى اليوم الأربعاء، ووفقا للشرطة، يرفع ذلك عدد المجرمين المشتبه بهم الذين قتلوا إلى 15.

وتوفي أحد سكان حي فيلا كروزيرو 41/عاما/ متأثرا بإصابته برصاصة، وأصيب ستة أشخاص على الأقل خلال العملية التي تم القيام بها أمس الثلاثاء.

وخططت الشرطة للعملية للقبض على زعماء عصابة كوماندو فيرميلهو (القيادة الحمراء) لتهريب المخدرات، والذين تردد أنهم يختبئون في الحي، وفقا لتقارير إعلامية، فيما صادرت الشرطة 13بندقية وأربعة مسدسات، و12قنبلة يدوية وكمية كبيرة من المخدرات.