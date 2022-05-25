شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 في انفجارات بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم حاكم إقليمي أفغاني إن ثلاثة انفجارات دمرت سيارات ركاب في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، فيما أكدت السلطات وقوع انفجار آخر في العاصمة الأفغانية.

وذكر محمد آصف وزيري المتحدث باسم قائد إقليم بلخ لرويترز، إن الانفجارات في الإقليم الشمالي أسفرت أيضا عن إصابة 15 شخصا.

وأفاد متحدث باسم قائد العاصمة كابول بأن انفجارا آخر وقع في مسجد بالمدينة مساء الأربعاء، مضيفا أن شخصين على الأقل أصيبا.

وأوضح مستشفى الطوارئ في كابول في تغريدة على تويتر إنهم استقبلوا خمس جثث نتيجة الانفجار وأكثر من عشرة جرحى.