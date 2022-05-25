بوتين يتفقد للمرة الأولى جنوداً جرحى أصيبوا في أوكرانيا (أ ف ب).

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء جنوداً جرحى أصيبوا في الحملة العسكرية في أوكرانيا، على ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن دفع بقواته إلى الجارة الموالية للغرب.

وظهر بوتين برداء طبي أبيض وكان يتحدث إلى جندي يرتدي ملابس النوم عن طفله قائلاً: «سيكون فخوراً بوالده».

وقال الكرملين إن الرئيس زار مستشفى عسكريا في موسكو.