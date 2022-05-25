إيران تؤكد احتجاز اليونان إحدى سفنها وتصف الحادثة بـ"القرصنة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

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أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران وذلك على خلفية قيام السلطات اليونانية باحتجاز سفينة إيرانية بحسب بيان رسمي.



وكانت هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، قيام السلطات اليونانية باحتجاز سفينة ترفع العلم الإيراني، معتبرة ما حدث يمثل ”قرصنة يونانية“.

وذكرت الهيئة الإيرانية الحكومية في بيان لها نشرته وكالة أنباء ”مهر“، إن ”اليونان أوقفت سفينة إيرانية كانت قد لجأت إلى سواحل البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، وبالتنسيق مع الأمريكيين استولت على نفطها“.