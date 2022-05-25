تقرير: بوتين سيخسر حربه وعلى العالم الاستعداد لعدم الاستقرار في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

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قالت مجلة ”فورين افيرز“ الأمريكية في تقرير لها، نشر اليوم الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيخسر الحرب في أوكرانيا وينبغي على الدول الغربية الاستعداد لحدوث انقلاب قد يطيح بالزعيم الروسي.



ورأت المجلة أنه بعد ثلاثة أشهر من شن غزوه ”غير المدروس“ لأوكرانيا ، يبدو من المرجح بشكل متزايد أن محاولة بوتين لتحرير ”دونباس“ من كييف ستُذكر باعتبارها واحدة من أكثر الإخفاقات إثارة في التاريخ العسكري المعاصر.

وأعربت المجلة عن اعتقادها أن ”الفساد المنهجي“ أعاق قدرة روسيا على خوض حرب بنجاح وأنه منذ عام 2013، على سبيل المثال، منح بوتين ما لا يقل عن 3.2 مليار دولار في عقود المشتريات العسكرية لصديقه يفغيني بريغوزين الذي زود القوات الروسية بإمدادات غذائية ضئيلة لدرجة أنهم لجأوا إلى نهب متاجر البقالة لمجرد إطعام أنفسهم.