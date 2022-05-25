قبل وصولهم لإسلام آباد.. الشرطة الباكستانية تفرق وتضرب أنصار عمران خان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

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أطلقت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع وضربت بالهراوات أنصار رئيس الوزراء المخلوع عمران خان، اليوم الأربعاء، لمنعهم من الوصول إلى العاصمة إسلام أباد، حسبما نقلت ”رويترز“ عن مسؤولين وشهود عيان.



وتزداد الأوضاع السياسية والاقتصادية اضطرابا في البلاد قبل الإعلان المحتمل من قبل صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم، بخصوص ما إذا كان سيستأنف حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار.