شكرا لقرائتكم خبر بينيت: بايدن أبلغني بإبقاء الحرس إرهابيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عبر تويتر «إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغه الشهر الماضي بأن الحرس الثوري الإيراني سيظل على القائمة السوداء الأمريكية للإرهاب».

وشكر بايدن على تويتر على هذا القرار، وقال «أرحب بقرار الإدارة الأمريكية إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو المكان الذي ينتمي إليه».

في المقابل نقل أكسيوس عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن «المجلس لا يكشف عن محتويات محادثاتنا الدبلوماسية الخاصة».

وتابع «سيفعل الرئيس ما هو في مصلحة الأمن القومي الأمريكي».