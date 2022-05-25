بينيت: بايدن أبلغني بإبقاء الحرس إرهابيا

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وشكر بايدن على تويتر على هذا القرار، وقال «أرحب بقرار الإدارة الأمريكية إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو المكان الذي ينتمي إليه».في المقابل نقل أكسيوس عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن «المجلس لا يكشف عن محتويات محادثاتنا الدبلوماسية الخاصة».
وتابع «سيفعل الرئيس ما هو في مصلحة الأمن القومي الأمريكي».
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