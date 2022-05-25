3 صواريخ كورية تجاه بحر الشمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت كوريا الشمالية أمس، ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه الشرق، وذلك بعد يوم واحد من اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن الآسيوية التي سلطت الضوء على التزام الولايات المتحدة الأمني تجاه سول وطوكيو.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الجنوبي «إن الأول كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وقطع مسافة حوالي 360 كلم على ارتفاع 540 كلم».

ويشار إلى أن الصواريخ ذات القدرة على قطع المسافات التي تزيد على 5500 كلم، تعتبر صواريخ باليستية عابرة للقارات. ولم يتضح في البداية ما إذا كانت كوريا الشمالية قد حددت عمدا مسافة طيران الصاروخ لمئات الكيلومترات.