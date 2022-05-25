شكرا لقرائتكم خبر ليبيا تعيد فتح السفارة الروسية في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، في بيان عبر صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس، «إن وكيل وزارة الخارجية رحب بالوفد الروسي وحرصهم على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة إعادة فتح السفارة».وأكد رئيس الوفد الروسي على أهمية تواجد السفارة في طرابلس لدعم وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا، معبرا عن حرص حكومة بلاده على دعم أواصر الصداقة بين الشعبين.
وكانت روسيا أعلنت ترحيبها بتكليف حكومة جديدة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا، على خلاف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اللذين يعترفان بحكومة الوحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تعيد فتح السفارة الروسية في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.