شكرا لقرائتكم خبر ليبيا تعيد فتح السفارة الروسية في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مراد أحميمة مع وفد من الاتحاد الروسي الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح مقر السفارة الروسية في طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، في بيان عبر صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس، «إن وكيل وزارة الخارجية رحب بالوفد الروسي وحرصهم على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة إعادة فتح السفارة».

وأكد رئيس الوفد الروسي على أهمية تواجد السفارة في طرابلس لدعم وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا، معبرا عن حرص حكومة بلاده على دعم أواصر الصداقة بين الشعبين.

وكانت روسيا أعلنت ترحيبها بتكليف حكومة جديدة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا، على خلاف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اللذين يعترفان بحكومة الوحدة.