الجيش الجزائري يوقف 120 مهربا

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وأضاف بيان للجيش الجزائري، أن العمليات أسفرت أيضا عن تدمير وحجز قنبلتين تقليديتي الصنع وكميات من الذخيرة وأغراض أخرى تابعة للعناصر الإرهابية.وأوضحت أن قواتها تمكنت من إيقاف 120 مهربا في عدد من المحافظات، كما حجزت 15 مركبة ومعدات تابعة للمهربين.
وفي سياق آخر، أحبط حرس الحدود الجزائري محاولات هجرة غير شرعية انطلاقا من السواحل الجزائرية على متن قوارب تقليدية الصنع، أوقفت على إثرها 504 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.
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