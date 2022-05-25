سلال وتمور هدية من المملكة لسنغافورة وأفغانستان وتشاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية المملكة لسنغافورة المتضمنة 25 طنا من التمور. وسلم المساعدات للجانب السنغافوري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله الماضي، بحضور وزير التنمية الاجتماعية والأسرية ماساقوس ذوالكفل، ورئيس المجلس الإسلامي السنغافوري قادر مايدين، وفريق من المركز. وفيما وزع المركز 350 سلة غذائية للأيتام في مديرية واما بولاية نورستان في أفغانستان، استفاد منها 350 أسرة. كما سلم 415 سلة غذائية للأسر المحتاجة والمتضررة في مدينة أبشا بمحافظة واره بجمهورية تشاد، استفاد منها 2490 فردا، و1250 سلة غذائية بمديرية حجر في محافظة حضرموت، استفاد منها 7500 فرد. وفيما وزع المركز 350 سلة غذائية للأيتام في مديرية واما بولاية نورستان في أفغانستان، استفاد منها 350 أسرة. كما سلم 415 سلة غذائية للأسر المحتاجة والمتضررة في مدينة أبشا بمحافظة واره بجمهورية تشاد، استفاد منها 2490 فردا، و1250 سلة غذائية بمديرية حجر في محافظة حضرموت، استفاد منها 7500 فرد.

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