شكرا لقرائتكم خبر مشروع سعودي يعيد الحياة إلى تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم آلاف من أبناء تعز تظاهرة كبيرة جابت شوارع المدينة المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي.

وطالب المتظاهرون برفع الحصار عن المدينة وفتح الطرقات المغلقة من طرف الحوثيين منذ نحو سبعة أعوام، ورفعوا شعارات تندد بتجاهل العالم والأمم المتحدة لقضية تعز في ظل الهدنة المعلنة والتي تم خلالها فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة فيما جرى ترحيل حصار تعز لمفاوضات طويلة.

وثمنت الحكومة اليمنية المواقف الإنسانية السعودية في المجالات كافة، وقال محافظا لحج أحمد تركي وتعز نبيل شمسان خلال تدشين عمليات تأهيل طريق هيجة العبد الذي يربط مدينة تعز اليمنية بالمحافظات الجنوبية، بطول 9 كلم وبتكلفة 20 مليون ريال سعودي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن مشروع الطريق «يمثل شريان الحياة لمواطني محافظات عدن ولحج وتعز، ويسهل من تنقلاتهم ما بين المحافظات الثلاث، كما أنه ينعش الحركة التجارية للوطن أجمع».

وتكمن أهمية المشروع الاستراتيجي في حياة أكثر من 4 ملايين يمني، حيث سيسهم في خفض وقت السفر والنقل بنسبة 20%، حيث يعد هذا الطريق المنفذ الوحيد والرئيس الذي يربط مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي منذ 7 سنوات بلحج وعدن والمحافظات المحررة.

ويشكل طريق عقبة هيجة العبد معاناة يومية لعابريه، نتيجة تدهور الطريق وتكرار الحوادث فيه مما يتسبب بانقطاعه لساعات، كما أنه يفتقر لكل عناصر السلامة.

ويفتقر الطريق ذو الـ55 منعطفا والمرتفع عن سطح البحر 3000 م للسلامة المرورية نتيجة سوء قنوات تصريف مياه الأمطار ما جعل عابريه تحت التهديد جراء الانهيارات الجانبية، وطريق هيجة العبد هو الوحيد الذي لا يخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتسمية الطرف المعرقل لعملية السلام، في إشارة إلى الهدنة الأممية، وعدم تنفيذ جماعة الحوثي التزامها بمقتضيات تلك الهدنة.

وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه الفريق الحكومي المفاوض بخصوص رفع الحصار الحوثي المفروض على تعز، بموجب الهدنة الأممية على اتخاذ عقوبات رادعة ضد الجماعة، لتنصلها عن الهدنة، وقال «إن مماطلة جماعة الحوثي وتنصلها عن تنفيذ ما يخصها وفق الهدنة يضع

المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤوليتها في تسمية من يعرقل السلام ويعمق معاناة اليمنيين الإنسانية واتخاذ عقوبات رادعة ضد الميليشيات».

وجاء لقاء رئيس الوزراء بالفريق الحكومي، قبيل توجهه إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماعات التي دعا لها المبعوث الأممي. وأكد عبدالملك، تنفيذ الحكومة كل ما عليها من التزامات بموجب مقتضيات الهدنة الأممية، مشددا على رفع الحوثيين حصارهم عن تعز بشكل

عاجل ودون أي شروط.

مشاهدات يمنية:

