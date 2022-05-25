شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موازنة النواب: نشارك بقوة بالحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان له دور مهم في الحوار المجتمعي، لما يضمه من كوادر متميزة.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن وثيقة سياسية ملكية الدولة مهمة في وضع الحدود الفاصلة بين دور الحكومة والقطاع الخاص، لذلك سوف يشارك مجلس النواب بقوة في الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع الدكتور فخري الفقي: "الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة مهم جدا لتحديد آليات فتح المجال أمام القطاع الخاص بشكل منظم".

وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص وتعزيز دوره في الفترة المقبلة، مهم جدا لدعم الاقتصاد المصري، بجانب تعميق وتوطين الصناعة الوطنية رأسيا وأفقيا، مردفا: "كل هذه الأمور تخفض نسبة الدين العام وتحفز البورصة وتوفر كافة السلع للمواطنين".