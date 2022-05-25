شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة النواب" توصى بزيادة إجمالى موازنة هيئة الاستعلامات إلى 455 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وممثلي وزراتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أوصت اللجنة بزيادة إجمالى موازنة هيئة الاستعلامات إلى 455 مليون جنيه.

وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة طلبت تخصيص مبلغ 455 مليون جنيه لموازنة العام المالى 2022/2023، بينما اعتمدت وزارة المالية مبلغ 340 مليون جنيه بنقص 115 مليون جنيه عن طلب الهيئة.

وأشار رشوان إلى أن هناك أعباء كثيرة على الهيئة فى ظل التزاماتها ومسئولياتها، قائلا: "الهيئة تضم 2000 زميل وزميلة، بما فيهم المكاتب فى الخارج، حيث توجد 9 مكاتب فى الخارج، والإعلام ليست مسألة هواية، حتى الإعلام فى وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الآن حرفة، الإعلام مكلف جدا".

وتابع: "جريدة مصر السينمائية، لما ذهبت للهيئة وجدت أن فيها 2600 عدد من الجريدة وتم إصلاح وحفظ الأعداد بتكلفة 30 مليون جنيه، والمهام المنوطة بالهيئة 10 مهام، ونقدم عدد كبير من المنتجات والمخرجات الإعلامية ولدينا 65 مقرا فى كل محافظات الجمهورية، وإعلام موجه للخارج، وتم إنشاء موقع لأفريقيا بتسعة لغات، وتوجد مشكلة فى وجود مترجمين".

ولفت رشوان إلى أنه لا توجد مسابقات تعيين فى الهيئة العامة الاستعلامات منذ عام 2004، وقال إن هيئة الاستعلامات أعدت 120 كتابا ترجمة كاملة من كل اللغات إلى اللغة العربية، وتنفذ 46 نشرة، منها حوالى 14 نشرة يومية، كما جمعت الدستور وترجمته للغة الإنجليزية، وطبعت 700 ألف نسخة منه.

واستطرد رئيس هيئة الاستعلامات: المكاتب الخارجية لست متفائلا باستمرارها، وهناك خطة تطوير للهيئة، ولابد من إعادة نظر فى موضوع المكاتب الخارجية، لا يوجد توجيه من اللجنة العليا المشكلة بشأن مصيرها".

واقترح رشوان أن تتحول الهيئة الوطنية للإعلام إلى هيئة خدمية بدلا من كونها حاليا هيئة اقتصادية.

من جانبها، أكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية استمرار وجود المكاتب الخارجية للهيئة العامة للاستعلامات ودعمها نظرا لأهميتها.

وتابعت شرف الدين: الجناح الثاني لهيئة الاستعلامات هو التلفزيون، ومصر بكل قوتها لا توجد لديها قناة تليفزيونية ناطقة بالأجنبية".