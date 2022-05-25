إيران تتهم اليونان باحتجاز سفينة شحن تابعة لها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 25 - مايو - 2022 7:57 مساءً

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنّ اليونان احتجزت سفينة ترفع علم إيران وصادرت حمولتها واعتقلت طاقمها.

وزعمت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية أنّ اليونان احتجزت السفينة تنفيذًا لطلب أميركي، مشيرة الى أن حجز اليونان للسفينة ومصادرة حمولتها هو عملية قرصنة.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لديها، لإبلاغه باحتجاجها على احتجاز السلطات اليونانية، سفينة شحن إيرانية.

وقالت الوزارة في بيان: “بعد احتجاز شحنة السفينة التي تحمل علم إيران في المياه اليونانية، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران (في غياب السفير) إلى مقر وزارة الخارجية اليوم، وتم إخطاره بالاحتجاج الشديد من قبل الحكومة الإيرانية على هذا الإجراء الذي قامت به أثينا”.

وأدان مساعد وزير الخارجية الإيراني، حبیب إله زاده، خلال الاجتماع مع القائم بالأعمال اليوناني ما قامت به اليونان، مذكّرًا بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة اليونانية تجاه السفينة، التي توقفت بشكل طارئ في سواحل اليونان بسبب عيوب فنية حدثت جراء سوء الأحوال الجوية، وفق البيان.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني بحسب البيان أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها القانونية، وتتوقع أن تلتزم الحكومة اليونانية بالتزاماتها الدولية في مجال الشحن البحري”.