تطمينات جديدة بشأن جدري القردة.. ماذا قال رئيس “فايزر”؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - مايو - 2022 6:41 مساءً

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” أنه “لن يقلق كثيرا” بشأن تفشي مرض جدري القردة الأخير الذي شهد زيادة حالات الإصابة في البلدان غير الموبوءة.

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، قال ألبرت بورلا لشبكة “سي إن بي سي” إنّ البيانات الحالية عن المرض تشير إلى أنه لا ينتقل بسهولة مثل الفيروسات الأخرى كفيروس كورونا، وإنه من غير المحتمل أن يؤدي إلى جائحة.

وأضاف : “ليس لدي كل المعلومات أمامي، ومع كل ما أعرفه، فلن أقلق كثيرا. هذا لا يعني أنه يجب علينا الاسترخاء، وأعتقد أننا يجب أن نراقب أين يذهب الوضع”.

وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة مستوطنة في وسط وغرب أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو الحيوانات أو المواد المصابة بالفيروس، مع أعراض تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات والتورم وآلام الظهر.

وفيما تعتبر معظم الحالات خفيفة، وعادة ما يتم حلها في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، فقد احتار خبراء الصحة من تزايد الإصابات الأخير في البلدان التي ليس لها تاريخ للمرض الذين ليس لديهم روابط سفر إلى البلدان الموبوءة.

حتى يوم الأربعاء، سجل ما لا يقل عن 237 حالة مؤكدة ومشتبه بها لمرض جدري القردة في دول خارج أفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة – وهي أول دولة خليجية تبلغ عن حالة.

وأشار بورلا إلى أن توافر العلاجات الحالية يمثل سببًا للتفاؤل، وأثبتت لقاحات الجدري فعاليتها بنسبة 85% ضد جدري القرود، وبالفعل تفكر فرنسا والدنمارك في حملات تطعيم مستهدفة لأولئك الأكثر عرضة لخطر نقل المرض.