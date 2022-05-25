الهند لن تعمد الى رفع حظر صادرات القمح في المدى القريب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - مايو - 2022 5:28 مساءً

عمّق قرار الهند حظر صادرات القمح أزمة الأمن الغذائي التي طرأت بعد شحّ الإمدادات بسبب الحرب الأوكرانية. وقد لجأت الهند الى هذا القرار بسبب موجة من الحر ضربت محاصيلها.

في هذا الإطار، أكّد وزير التجارة الهندي “بيوش جويال” لرويترز أنّ بلاده ليس لديها خطط حاليا لرفع حظر صادرات القمح، لكنها ستواصل الصفقات التي يتم إبرامها مع حكومات أخرى شكل مباشر.

وحظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، المبيعات الخاصة الخارجية للقمح في 14 أيار، بعدما أضر ارتفاع حاد في درجات الحرارة بالمحصول، ودفع الأسعار المحلية للصعود إلى مستويات قياسية. وزادت أسعار القمح العالمية بعد القرار.

الى ذلك، قال جويال لدى سؤاله عما إذا كانت نيودلهي لديها أي خطط للسماح باستئناف الصادرات الخاصة: “هناك عدم استقرار في العالم حاليا، وإذا فعلنا ذلك (رفعنا الحظر) فلن يفيد سوى السوق السوداء ومكتنزي البضائع والمضاربين. ولن يساعد الدول المحتاجة فعلا”.

وفي مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اعتبر المسؤول الهندي أنّ “الطريقة الأمثل لفعل ذلك هي من خلال اتفاقات بين الحكومات، حيث يمكننا أن نعطي قمحًا بأسعار معقولة للفقراء الأكثر احتياجا”.

وطلبت العديد من الدول المستوردة للقمح، ومن بينها أعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من الهند إعادة النظر في قرار حظر الصادرات. وقال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك هذا الشهر إن لديه “مخاوف عميقة” إزاء الحظر.

وقال جويال أيضا إنه تواصل مع منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي لشرح المنطق وراء قرار حظر صادرات القمح.