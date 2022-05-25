بريطانيا تطالب روسيا بفتح الطرق أمام صادرات الحبوب الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 3 دقائق

تسابق الدول الكبرى الوقت لتجنّب تفاقم أزمة الأمن الغذائي نتيجة شح الإمدادات الأوكرانية، فيما يصعب تصدير الحبوب والمواد الغذائية عن طريق الموانئ بسبب الحرب.

في هذا الإطار، دعا وزير الدفاع البريطاني “بن والاس” روسيا إلى السماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب لمساعدة الدول التي قد تؤدي ندرة الحبوب فيها إلى الجوع.

وقال والاس للصحفيين في مدريد، حيث التقى مع نظيرته الإسبانية “مارجريتا روبلس”، إنّ على روسيا أن “تفعل الشيء الصحيح”.

كما رفض فكرة رفع العقوبات عن روسيا مقابل الإفراج عن الحبوب، ورحّب باقتراح تولي دول في منطقة البحر الأسود، مثل تركيا، حراسة شحنات الحبوب الأوكرانية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية، قولها إنه إذا استجابت موسكو لنداء الأمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، فسيتعين أيضا النظر في رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وتصدّر أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، معظم بضائعها عبر موانئها البحرية، لكن منذ الغزو الروسي اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.

وناشد “ديفيد بيزلي” مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا : “إذا كان لديك قلب، فرجاء فتح هذه الموانئ”.

في السياق عينه، أكّدت الهند أن ليس لديها خطط حاليا لرفع حظر صادرات القمح، لكنها ستواصل الصفقات التي يتم إبرامها مع حكومات أخرى شكل مباشر.

وحظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، المبيعات الخاصة الخارجية للقمح في 14 أيار، بعدما أضر ارتفاع حاد في درجات الحرارة بالمحصول ودفع الأسعار المحلية للصعود إلى مستويات قياسية. وزادت أسعار القمح العالمية بعد القرار.