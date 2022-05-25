فضيحة الحفلات.. الكشف عن معلومات جديدة وجونسون يتحمّل المسؤولية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 25 - مايو - 2022 4:41 مساءً

تستمر السجالات في بريطانيا حول الانتهاكات التي سجّلت في البلاد أثناء الاغلاق العام لاحتواء تفشي فيروس كورونا في حزيران من العام ٢٠٢٠. وقد عُرفت هذه الانتهاكات بفضيحة الحفلات التي حضرها رئيس الحكومة “بوريس جونسون”.

وقد أفاد تقرير في قلب الحكومة الأربعاء، ان العمال في “داونينغ ستريت” نظموا احتفالا في حزيران ٢٠٢٠، حيث كان أحد الحاضرين مريضًا واستُهلكت كميات هائلة من الكحول.

هذه الحوادث حصلت خلال حفل في ١٨ حزيران ٢٠٢٠، بدأ في مكتب حكومي حيث غادر آخر شخص من الفريق عند الساعة الثالثة صباحا من اليوم التالي.

وقد حضرت جزءًا من الحفل المسؤولة الحكومية السابقة “هيلين ماكنامارا”، وأحضرت معها جهاز كايروكي.

“الحفل استمر عدة ساعات. كان هناك استهلاك هائل للكحول من قبل بعض الأشخاص. أحد الاشخاص كان مريضًا” يقول التقرير.

ووقتذاك، كانت هذه التجمعات الواسعة ممنوعة للمساعدة في تخفيف تفشي فيروس كورونا.

في السياق، أكّد رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” أنه يتحمل المسؤولية عن انتهاكات لقواعد العزل العام المرتبطة بجائحة كوفيد-19 حدثت في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، وصحح بيانًا سابقًا موجهًا للبرلمان مفاده أنه تم الالتزام بالتوجيهات في جميع الأوقات.

وقال للمشرعين اليوم الأربعاء: “أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما حدث في حضوري… صدمتني بعض السلوكيات”، مضيفًا أنه لم يكن على علم بوقوع انتهاكات.

وأضاف “لم يتبين أن حضوري في هذه اللحظات، ولو لفترة وجيزة، كان بالمخالفة للقواعد. ولكن من الواضح أنّ هذا لم يكن الحال بالنسبة لبعض تلك التجمعات بعد مغادرتي، وبالنسبة لتجمعات أخرى لم أكن حتى موجودا حينها في المبنى”.

هذا وكرر اعتذاره عن حضور تجمع في النهار في عيد ميلاده في حزيران 2020، وفرضت الشرطة غرامة بسببه.