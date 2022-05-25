المغرب.. الحالات الثلاث التي اشتُبه بإصابتها بجدري القردة سلبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - مايو - 2022 3:43 مساءً

بعدما اشتبه المغرب بوجود ثلاث حالات من جدري القردة في البلاد، أعلن وزير الصحة “خالد آيت الطالب” أن التحاليل أظهرت سلبية الحالات الثلاث التي اشتبه في إصابتها في وقت سابق.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الاثنين الماضي أن هناك ثلاث حالات مشتبه في إصابتها بجدري القردة.

وأضاف الوزير أن المغرب خال حتى الآن من هذا المرض، وأن هناك تشابهًا بين جدري القردة،والجدري المعروف بالجدري المائي، وأن “الأمر لا يدعو للقلق”.

كما أوضحت الوزارة، أنه تم إجراء التحاليل المخبرية الخاصة بهذه الحالات الثلاث بمختبر المستشفى العسكري “ابن سينا” بمراكش.

وأضافت أن الحالات المشتبه في إصابتها، تُوجد بصحة جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة الطبية، حيث يتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

الى ذلك، أشار بيان الوزارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت بسرعة من خلال وضع منظومة للرصد الوبائي والمراقبة لحالات قد يشتبه أن تكون لهذا المرض.

ولفت إلى أن التحاليل المخبرية يتم إجراؤها بكل من المعهد الوطني للصحة والمختبرات العسكرية، ذاكرًا أنه يتم تكوين الأطر الصحية وإخبارها بمرض لم يسبق أن كان في المغرب أو سُجلت حالات منه في البلاد.