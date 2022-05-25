السويد تردّ على اتهامات تركيا بشأن دعم المجموعات الكردية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - مايو - 2022 3:13 مساءً

نفت السويد الاتهامات التركية ضدها بأنها تزود المجموعات الكردية أو اي مجموعة أخرى في سوريا بالمساعدة المالية أو الدعم العسكري. وهي مزاعم تستخدمها تركيا لدعم معارضتها انضمام كل من السويد وفنلندا الى حلف الأطلسي.

جاء ذلك فيما يُتوقع ان يجتمع ممثلون عن السويد وفنلندا مع مسؤولين اتراك في العاصمة أنقرة، في محاولة لتخطّي العقبة التركية في طريق الوصول الى الانضمام.

وتذرّعت تركيا بأن الدولتين الاوروبيتين تقدّمان الدعم لحزب العمال الكردستاني ومجموعات أخرى تضعها تركيا على لائحة الارهاب، بالاضافة الى قيود تفرضانها على تصدير الاسلحة الى أنقرة عقب تدخلها في سوريا عام ٢٠١٩.

وحددت تركيا ضمانات ملموسة من السويد من ضمنها انهاء الدعم السياسي للارهاب، ووقف التمويل للجماعات الكردية، ووقف ارسال الأسلحة لها. كما ذكرت المطالبات التركية ازالة العقوبات ضد تركيا بشأن صادرات الأسلحة.

حزب العمال الكردستاني المصنف جماعة ارهابية من قبل تركيا، والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، شنّ تمرّدًا ضد تركيا منذ عام ١٩٨٤. وقد قُتل عشرات الآلاف نتيجة هذا النزاع.

وكانت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأميركية، كشفت أنّ هناك مخاوف من أن يعلق حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ خططه لضم السويد وفنلندا، بسبب معارضة تركيا، ثاني أكبر قوة عسكرية في الحلف.

ولفتت المجلة ،في تقرير لها، إلى تصريحات سابقة لرئيس ”الناتو“، “ينس ستولتنبرغ”، قال فيها إن ”فنلندا والسويد ستكونان موضع ترحيب حار، قبل أن يكشف الأسبوع الجاري، بأن اعتراضات تركيا قد تخرج خطة الحلف الطموحة عن مسارها لمعالجة طلبات البلدين الإسكندنافيين في غضون عدة أسابيع“.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين: ”إننا نتعامل مع المخاوف التي أعربت عنها تركيا؛ لأنه عندما يثير حليف مهم مثل تركيا مخاوف أمنية، ويثير قضايا، فإن الطريقة الوحيدة بالطبع للتعامل مع ذلك هي الجلوس وإيجاد أرضية مشتركة“.