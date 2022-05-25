الصين تعمل على توقيع اتفاقية تعاون مع دول من المحيط الهادئ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - مايو - 2022 2:23 مساءً

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأنّ الصين تسعى الى ضم 10 دول صغيرة في المحيط الهادئ لاتفاقية تعاون شامل معها.

وفي نسخة المسودة الخاصة بالاتفاقية، يظهر أنّ الصين تريد تدريب عناصر أمنية في المحيط الهادئ، والعمل كفريق واحد على “الأمن التقليدي وغير التقليدي” وتوسيع التعاون في إنفاذ القانون.

ومن خلال الاتفاقية، تهدف الصين الى وضع خطة بحرية مشتركة لمصايد الأسماك، تشمل صيد التونة المربح في المحيط الهادئ، وزيادة التعاون في إدارة شبكات الإنترنت في المنطقة، وإنشاء معاهد كونفوشيوس الثقافية، مع إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة مع دول المحيط الهادئ.

يأتي تحرك الصين في الوقت الذي يجري فيه وزير الخارجية الصيني “وانغ يي زيارة” على رأس وفد مكوّن من 20 شخصًا خلال الأسبوع الجاري، إلى سبع من الدول التي يأمل أن تصادق على الاتفاقية وهي جزر سليمان، وكيريباتي، وساموا، وفيجي، وتونغا، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة.

كما يعقد وانغ اجتماعات افتراضية مع الموقعين المحتملين الثلاثة الآخرين، وهم جزر كوك ونيوي وولايات ميكرونيزيا الموحدة، ويأمل الجانب الصيني أن تصادق الدول على الاتفاقية بعد الاجتماع المقرر عقده في 30 مايو/ أيار، في فيجي مع وزراء خارجية كل من الدول العشر.

من جانب آخر، عارض رئيس ميكرونيزيا، ديفيد بانويلو، الاتفاقية حيث بعث برسالة من ثماني صفحات إلى زعماء دول المحيط الهادئ الأخرى قائلا إن بلاده لن تؤيد الخطة وتحذر من عواقب وخيمة إذا صادقوا عليها.

وبرّر بانويلو معارضته للاتفاقية بأن وراء الكلمات الجذابة في الاتفاقية مثل “الإنصاف” و”العدالة”، العديد من التفاصيل المثيرة للقلق، حيث تسمح الاتفاقية بفتح الباب أمام الصين لامتلاك والتحكم في مصايد الأسماك والبنية التحتية للاتصالات في المنطقة، وقال إن الصين يمكنها من خلال ذلك اعتراض رسائل البريد الإلكتروني والاستماع إلى المكالمات الهاتفية.

هذا وحذّر رئيس ميكرونيزيا من أن هذه الاتفاقية ستؤدي بلا داع إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية وتهديد الاستقرار الإقليمي، واصفًا الاتفاقية بأنها “الأكثر تغييرا للعبة في المحيط الهادئ على مدار حياتنا”، وأنها تهدد ببدء عهد حرب باردة جديدة في أحسن الأحوال، حرب عالمية في أسوأ الظروف”.

من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، معرفته بأمر رسالة بانويلو، وأضاف: “لكنني لا أتفق على الإطلاق مع الحجة القائلة بأن التعاون بين الصين ودول جزر جنوب المحيط الهادئ سيؤدي إلى حرب باردة جديدة”.