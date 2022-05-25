شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن وسيؤول تنددان بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.

وذكرت الوزارة في بيان، إن بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي "نددوا بشدة بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية واصفين إياه بأنه انتهاك سافر للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي".