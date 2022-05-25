شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يحمّل نفسه المسؤولية عن انتهاكات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حمّل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه المسؤولية عن انتهاكات لقواعد العزل العام المرتبطة بجائحة كوفيد-19 حدثت في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت وصحح بيانا سابقا موجها للبرلمان مفاده أنه تم الالتزام بالتوجيهات في جميع الأوقات.

وقال للمشرعين اليوم الأربعاء "أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما حدث في حضوري... صدمتني بعض السلوكيات"، مضيفا أنه لم يكن على علم بوقوع انتهاكات.

وأضاف "لم يتبين أن حضوري في هذه اللحظات، ولو لفترة وجيزة، كان بالمخالفة للقواعد. ولكن من الواضح أن هذا لم يكن الحال بالنسبة لبعض تلك التجمعات بعد مغادرتي، وبالنسبة لتجمعات أخرى لم أكن حتى موجودا حينها في المبنى".

وكرر اعتذاره عن حضور تجمع في النهار في عيد ميلاده في يونيو حزيران 2020، وفرضت الشرطة غرامة بسببه.