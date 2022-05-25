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رئيس وزراء بريطانيا يحمّل نفسه المسؤولية عن انتهاكات كورونا

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الدمام - شريف احمد - حمّل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه المسؤولية عن انتهاكات لقواعد العزل العام المرتبطة بجائحة كوفيد-19 حدثت في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت وصحح بيانا سابقا موجها للبرلمان مفاده أنه تم الالتزام بالتوجيهات في جميع الأوقات.

وقال للمشرعين اليوم الأربعاء "أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما حدث في حضوري... صدمتني بعض السلوكيات"، مضيفا أنه لم يكن على علم بوقوع انتهاكات.

وأضاف "لم يتبين أن حضوري في هذه اللحظات، ولو لفترة وجيزة، كان بالمخالفة للقواعد. ولكن من الواضح أن هذا لم يكن الحال بالنسبة لبعض تلك التجمعات بعد مغادرتي، وبالنسبة لتجمعات أخرى لم أكن حتى موجودا حينها في المبنى".

وكرر اعتذاره عن حضور تجمع في النهار في عيد ميلاده في يونيو حزيران 2020، وفرضت الشرطة غرامة بسببه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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