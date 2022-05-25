برشلونة يختتم موسمه بفوز على نجوم الدوري الاسترالي

وسجل أهداف الفريق الكتالوني كل من الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 34 والإسباني أداما تراوري في الدقيقة72 ومواطنه أنسو فاتي في الدقيقة77.

بينما سجل هدفي الفريق الأسترالي كل من اللاعب المحلي رينو بيسكوبو في الدقيقة والظهير الأيسر الإيفواري، أداما تراوري في الدقيقة 53 ، الذي تقدم لفريقه بالهدف الثاني قبل أن يقلب البارسا الطاولة.



وحضر المباراة أكثر من 70 ألف مشجع على ملعب اكور ستاديوم، وهي الأولى للفريق الكتالوني في أستراليا طوال 123 عاما من تاريخه، وينتظر أن يعود فريق المدرب تشافي هرنانديز إلى برشلونة عقب المباراة .