سلطة الطيران المدني تصدر توضيحا بشأن حادثة مطار النجف

وقالت السلطة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناء على حادثة دخول الطفل إلى إحدى الطائرات قبيل إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي، وما تداولته وسائل الإعلام عن أن الشركة المسؤولة عن حماية المطار سيتم التعاقد معها لحماية مطار بغداد الدولي نود أن نوضح للرأي العام ما يلي:- "أننا كسلطة الطيران المدني العراقي حالما عرفنا بالموضوع، شكلنا لجنة تحقيقية توجهت إلى المطار للوقوف على أسباب الحادث".واضافت انه " من خلال تقصي الحقائق ومراجعة أرشيف الكاميرات والاجتماع مع لجنة أمن المطار برئاسة مدير المطار وعضوية الجهات الأمنية، بالاضافة إلى تواجد لجنة أخرى مشكلة من قبل محافظ النجف الأشرف برئاسة معاون المحافظ ورؤساء الدوائر الأمنية في المحافظة، تبين أن الشركة الأمنية هي المسؤولة عن حماية وأمن المطار، وتم التعاقد معها من قبل إدارة مطار النجف منذ عام 2019".

واشارت سلطة الطيران الى انه "سيتم توجيه إدارة المطار بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة الامنية والمتسببين حالما تنتهي اللجنة التحقيقية من اعمالها وترفع توصياتها لرئاسة السلطة".



واوضحت انه "في هذا الصدد نؤكد أنه لا يوجد نية للتعاقد مع الشركة المذكورة لحماية مطار بغداد الدولي".