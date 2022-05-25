شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على إنشاء وتجديد عدة محاكم بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، عدد من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، وشهد اجتماع اللجنة مساء أمس، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد محكمة البداري الجزئية – محافظة أسيوط.

وأكد المستشار شريف البطراوي – عضو المكتب الفني لأبنية المحاكم بوزارة العدل، أنه جاري حاليا عمل إحلال وتجديد محكمة البداري بأسيوط، وتم ذلك بنسبة 85 % من شهر سبتمبر 2021 وسينتهي في شهر يونيو 2022.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن إنشاء محكمة الإبراهيمية الجزئية – محافظة الشرقية.

وأفاد ممثل المكتب الفني الأبنية المحاكم بوزارة العدل، أنه جاري حاليا علي أرض الواقع الخطوات التنفيذية وذلك على قطعة الأرض المخصصة لها على مساحة 1600م من وزارة الإنتاج الحربي وتم العمل بها منذ شهر يناير 2021 وتستمر لمدة عامين.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد أبو خطيب، بشأن إنشاء محكمة بمدينة النوبارية - مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.

وأشار ممثل المكتب الفني لأبنية المحاكم بوزارة العدل إلى أنه جاري حاليا إدراج مجمع المحاكم علي قطعة الأرض المخصصة ضمن خطة أبنية المحاكم، وستدرج في خطة 2026/2025 بقيمة تقديرية 2 مليون جنيه لمدة 24 شهر.

كما ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة بشأن إنشاء_مدرسة رسمية تجريبية للغات بمركز مغاغة بأرض المجمع التعليمي بمغاغة لخدمة مركزي مغاغة والعدوة، بحضور اللواء ياسر عبد العزير السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، وممثل عن هيئه الأبنية التعليمية ومدير المدارس الرسمية للغات بمحافظه المنيا .

وأكد النائب أحمد حتة، أن مركز مغاغة في احتياج شديد لإنشاء مدرسة رسمية تجريبية للغات لخدمة مركزي مغاغة والعدوة، موضحاً أن الأرض متوفرة مساحتها تتعدي 2500 متر بأرض المجمع التعليمي ملك هيئة الأبنية التعليمية.

وطالب حتة، بضرورة إدراج مدرسة رسمية تجريبية للغات بأرض المجمع التعليمي لخدمه مركزي مغاغة والعدوة.

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمخاطبة وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بضرورة العمل علي إدراج إنشاء مدرسة رسمية تجريبية للغات بمركز مغاغة ضمن خطه الهيئة.

وطالبت اللجنة بحضور ممثل عن وزاره التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية فى اجتماع لاحق بلجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب لإنهاء إجراءات إنشاء مدرسة رسمية تجريبية للغات بمغاغة وإدراجها ضمن الخطة وسرعة التنفيذ.