شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حلف "بوسى" بالطلاق.. مدى جواز أن تكون العصمة فى يد الزوجة.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد واقعة المطربة بوسى "عليا الطلاق أبوظ الجوازة".. هل يجوز أن تكون العصمة فى يد الزوجة؟"، استعرض خلاله مدى جواز أن تكون العصمة في يد الزوجة، حيث أن القانون لم ينص على ذلك الحق، والشرع أباحه بشروط، والخلع بديلا للعصمة، وكيفية تصدى دار الإفتاء للأزمة، وإليكم نص التقرير كاملا: