شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل لعام 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص: ديوان عام وزارة النقل.

واستعرض اللواء حسام السيسي وكيل عام الوزارة، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، والذي أكد علي عدم وجود مطالبات لديوان عام الوزارة بخصوص زيادتها، مؤكدا أن هناك زيادة في الإيرادات وصلت إلي 20% .

وأشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بموازنة ديوان عام وزارة النقل ، بتحقيقها فائض وزيادة في الإيرادات بنسبه 20٪،؜ متمنيا أن تحذو كل الهيئات حذو ديوان عام الوزارة .

وتابع علاء عابد: دورنا كنواب عن الشعب، وسلطة تشريعية هو التعاون التام مع السلطه التنفيذية وليس المراقبة فقط، واللجنة تتبع نهج مساعدة السلطة التنفيذية، ونحن داعمين للحكومة والجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن المصري" .

ومن جانبه، اثني النائب الدكتور جمال السعيد، على زيادة إيرادات تتجاوز 20 %، قائلا: " هذا رقم كويس ولكن نأمل في زيادته"، مشيدا بزيادة الحوافز الإيجابية للمتميزين، "ونحن مع الحوافز الإضافية لإضافة المنافسة النزيهة بين العاملين".

ووافقت لجنه النقل علي الموازنة الخاصة بديوان عام وزارة النقل والتي للعام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وصلت الي ٤٢،٠٦٢،٠٠٠ مليون جنيه ، ووصلت الخطة الاستثمارية ٥٠،٠٤٤،٠٠٠ للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.